Фабрегас: цель «Монако» на следующий сезон – быть лучшей командой после «ПСЖ»

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас рассказал о целях монегасков на следующий сезон.

«Наша цель на следующий год – финишировать в призовой тройке и вернуться в Лигу чемпионов. Клуб имеет ясное представление о том, каким должно быть будущее. Мы здесь находимся не для того, чтобы наслаждаться жизнью. Сейчас мы должны сохранить прописку в чемпионат, а в следующем сезоне попасть в Лигу чемпионов. Этот год является исключением.

Знаем, что бороться с «ПСЖ» тяжело, но хотим быть лучшей командой после них. Это наша главная цель на следующий сезон», — цитирует полузащитника Goal.

«Монако» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 31 очко в 31 туре. На счету Фабрегаса один гол в 10 матчах.