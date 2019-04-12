Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Фабрегас: цель «Монако» на следующий сезон – быть лучшей командой после «ПСЖ»

Фабрегас: цель «Монако» на следующий сезон – быть лучшей командой после «ПСЖ»
Футбол / Франция

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас рассказал о целях монегасков на следующий сезон.

«Наша цель на следующий год – финишировать в призовой тройке и вернуться в Лигу чемпионов. Клуб имеет ясное представление о том, каким должно быть будущее. Мы здесь находимся не для того, чтобы наслаждаться жизнью. Сейчас мы должны сохранить прописку в чемпионат, а в следующем сезоне попасть в Лигу чемпионов. Этот год является исключением.

Знаем, что бороться с «ПСЖ» тяжело, но хотим быть лучшей командой после них. Это наша главная цель на следующий сезон», — цитирует полузащитника Goal.

«Монако» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 31 очко в 31 туре. На счету Фабрегаса один гол в 10 матчах.

Головин: понимаю, что сделал всё правильно, перейдя в «Монако», а не в «Челси»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент