Кроос намерен покинуть «Реал» летом

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос может покинуть клуб по окончании нынешнего сезона.



По информации AS, немецкий футболист считает, что его время в команде подошло к концу, и хочет нового вызова. Утверждается, что 29-летний хавбек планирует покинуть стан «сливочных» в летнее трансферное окно.



Отмечается, что в «Реале» не горят желанием расставаться с Кроосом, который был одним из ключевых элементов успехов клуба в последние годы. Однако «сливочные» готовы учесть пожелания игрока и могут продать его, если поступит достаточно выгодное предложение.



Также, по словам издания, трансфер Крооса должен поспособствовать приходу в «Реал» нового звёздного полузащитника. Клуб интересуется Полем Погба из «Манчестер Юнайтед» и Кристианом Эриксеном из «Тоттенхэм Хотспур».

Источник: в «Реале» недовольны игрой Крооса, будущее футболиста определит Зидан