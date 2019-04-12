Семак: не собираемся беречь Ивановича перед матчем с «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями о положении защитника Бранислава Ивановича, который рискует пропустить матч с «Краснодаром», если получит жёлтую карточку в игре с «Анжи».



«Всегда нужно играть аккуратно, без глупых карточек. Иванович готов играть, мы не собираемся беречь кого-то. Для нас самая важная игра — следующая. Не думаем о том, что нас ждёт через матч. Должны сделать всё, чтобы победить в воскресенье.



К «Краснодару» будем готовиться с понедельника. Естественно, для нас важен каждый футболист. Для Бранислава важно не допустить ошибок и не получить карточку. Он знает об этом. Но это футбол, игра, предположить что-то достаточно сложно», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».



Матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» – «Анжи» состоится 14 апреля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

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