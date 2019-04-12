«Крылья Советов» — «Рубин»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 18:30

Сегодня, 12 апреля, на стадионе «Самара Арена» в Самаре состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Рубин». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Крылья Советов» — «Рубин» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Ассистентами главного судьи станут Алексей Ширяев и Илья Елеференко. В роли резервного рефери выступит Игорь Низовцев.



«Крылья Советов», набрав 24 очка в 22 турах, занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (30) — на восьмом месте.

«Крылья Советов» — «Рубин». Прогноз: Бердыев продлит неудачную серию самарцев Самарцы не выигрывали у «Рубина» в РПЛ с 2013 года.