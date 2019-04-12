Уткин: укрепляюсь во мнении, что за предупреждением стоит Агузаров или Черчесов

Известный блогер Василий Уткин выразил мнение, что организатором нападения на него может быть главный тренер сборной России Станислав Черчесов или его агент Алан Агузаров.



«Я уже высказал совершенно конкретное предположение, что вижу за этим предупреждением фигуру либо непосредственно агента Алана Агузарова, либо стоящего за ним – как мне представляется – Станислава Черчесова. На прошлой неделе я был на футболе. Решил высказаться публично, чтобы у людей была возможность сразу мне сказать, что это не они. Это не было сделано. Поэтому я укрепляюсь в своём мнении и дальше живу осторожно», — сказал Уткин в ролике телеканала «Дождь» в YouTube.



2 апреля на Уткина было совершено нападение, в ходе которого неизвестный брызнул ему в лицо из баллончика. Блогер позднее заявил, что не намерен обращаться в полицию.



Ранее Уткин в нескольких видеороликах рассказал о влиянии Черчесова на российских футболистов через Агузарова.

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