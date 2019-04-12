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Аллегри: рисковать Роналду в матче со СПАЛом не имеет смысла

Аллегри: рисковать Роналду в матче со СПАЛом не имеет смысла
Футбол / Италия

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в преддверии выездного матча чемпионата Италии со СПАЛом рассказал, что собирается дать отдохнуть ряду лидеров перед ответной встречей с «Аяксом» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Я должен оценить сегодняшнюю тренировку, но многие лидеры отдохнут. Есть игроки, которым нужно отдохнуть. И, возможно, это будет шанс для некоторых молодых футболистов. Рисковать Криштиану Роналду завтра не имеет смысла, равно как и рисковать другими, кто играл во время международного перерыва. У Бонуччи нет проблем, но он тоже может отдохнуть завтра», — цитирует Аллегри Football Italia.

Матч СПАЛ — «Ювентус» состоится завтра, 13 апреля. Начало игры — в 16:00 по московскому времени.

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