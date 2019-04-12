Соловчуку предлагали встать на колени и спрашивали, почему житель Питера — петух

В Москве продолжается судебное слушание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. В ходе заседания прокурор предоставила расшифровку записи с видеорегистратора водителя Виталия Соловчука, сделанной в ходе его конфликта с компанией футболистов. При этом не уточняется, кто был автором каждой из фраз.



«Эй-эй, кто? (Мат). Кто? (Мат)»



«Пацаны, это не моя тачка».



«Я за тебя, (мат), ещё в следующий раз подумает, (мат), что скажет, петух. Да-да, эй, отойди-отойди, мат, тихо-тихо. Ну что надо сделать: поднять или убить?»



*Звуки, похожие на сигнализацию автомобиля, неразборчивые реплики около 14 секунд*.



«На колени! (Мат). Встал».



«Нет-нет, никаких коленей».



«Мы, может быть, не правы? Ты можешь сосредоточиться и сказать: с какого (мат) ты говорил, что мы петухи? Лично тебе что мы сделали? С какого ты говоришь, что мы петухи, братан? Зачем? Отвечай, отвечай! (Мат.)»



«Пошли домой!»



«Отвечай! Какого (мат), вот просто вопрос!»



*Звуки, похожие на сигнализацию автомобиля*.



«Я тебе клянусь матерью, тебя никто не тронет. Нет, Сань, никто, ну реально. Никто его не тронет, всё-всё. Просто по фактам расскажи! Зачем ты так говорил, скажи? Зачем? Почему человек, который живёт в Питере, – петух?!»



*Звуки, похожие на сигнализацию автомобиля*.



Да его не трогают, (мат), его не трогают. Скажи, пожалуйста, почему? Давай, тебя не тронут, вот скажи, почему ты говоришь? Я тебе поклялся, тебя никто больше не тронет. Просто по факту ты считаешь почему? Почему ты говорил это, что мой брат — петух? Ты же взрослый человек. У тебя есть дети? Ты можешь говорить на других людей, что мы не такие? Ты знаешь, кто такой петух? Что ты, (мат), петух? Ты вообще понимаешь, кто такой петух?»



*Звук, похожий на звон стекла*.



«Не нужно. Прости».



«Знаешь, кто такой петух? Кто, дружище? Так вроде бы нормальный человек. Ты, (мат), в рубашке, (мат), ездишь на машине. Зачем так говоришь? Про него сказал – это мой друг, этой мой близкий друг. Когда моего брата обзывают петухом… Эй, ты знаешь, кто такой петух? Я пообещал, Сань. Вот так, ну зачем так, ну серьёзно. Это лишнее, согласись. А чё, ты дурачок, что ли? Я тебе обещал. Ну и (мат) с ним».



«Пожалуйста, не надо».



«Давай сядем в машину, пойдём. Пойдём-пойдём, с другой стороны. Просто не может объехать. Ты просто один из тех (мат), кто высказывает своё мнение, а не может его подтвердить силой».

«На колени встал!». Зачитана стенограмма момента драки. LIVE Суд над Кокориным и Мамаевым. День четвёртый.