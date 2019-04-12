Бердыев — о голе «Крыльев Советов»: удар получился сумасшедшим

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев подвёл итоги матча с «Крыльями Советов» (0:1) в рамках 23-го тура РПЛ.

«Я думаю, что «Крылья» заслужили победу — что по первому тайму, что в целом по матчу. Удар, с которого был забит гол, конечно, сумасшедшим получился. Нельзя сказать, что на нас давит серия из шести матчей без побед. Но в группе атаки пока не хватает нам… Сагитов молодой, мы надеемся на него, что он рано или поздно забьёт. Так же и Акбашев. Надеемся, что всё будет нормально, но нужно время.

В первом тайме были неправильные перестроения впереди у Сагитова и Акбашева, поэтому всё ломалось. Во втором тайме более менее стало, когда стали правильно перестраиваться. В первом же тайме мы сами ошиблись в перестроениях, а «Крылья» этим неплохо воспользовались. Гол не был следствием позиционной ошибки. Там была хорошая смена направлений и, конечно, удар на загляденье», — цитирует Бердыева официальный сайт казанского клуба.