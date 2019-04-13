Головин включён в заявку «Монако» на игру с «Реймсом»

«Монако» определился с заявкой на матч 32-го тура чемпионата Франции с «Реймсом», сообщает официальный сайт клуба.

В состав команды на игру влшёл и российский полузащитник Александр Головин.

Заявка «Монако»: Субашич, Бенальо, Бадиашиле, Балло-Туре, Глик, Хенрикс, Жемерсон, Налдо, Сидибе, Силва, Аолу, Шадли, Фабрегас, Головин, Фалькао, Мартинш, Йоветич, Лопеш, Винисиус.

Матч «Монако» — «Реймс» состоится сегодня на стадионе «Луи II» в 21:00 мск.

В нынешнем сезоне в составе «Монако» Головин сыграл 28 матчей, отметился 2 результативными ударами и 3 голевыми передачами. После 31 сыгранного матча монегаски занимают 17-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. В активе команды — 31 набранное очко.