Апелляция «Атлетико» на восьмиматчевую дисквалификацию Косты отклонена

Апелляционный комитет Федерации футбола Испании отклонил жалобу мадридского «Атлетико» на восьмиматчевую дисквалификацию нападающего Диего Косты, сообщает AS.



По информации источника, клуб пытался сократить срок дисквалификации испанского форварда, однако комитет не удовлетворил апелляцию «Атлетико». Теперь у мадридского клуба есть 15 дней на то, чтобы обжаловать решение в Административном спортивном суде.



Напомним, Коста дисквалифицирован на восемь матчей за оскорбление арбитра Хесуса Хиля Мансано в матче 31-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (0:2). Коста получил красную карточку в середине первого тайма. После матча Мансано указал в протоколе, что Коста использовал оскорбительные высказывания в адрес его матери. Коста отрицал обвинения, но его вина была доказана благодаря аудиозаписи с микрофона арбитра.

Испанская федерация футбола дисквалифицировала Д. Косту на 8 матчей