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«СКА-Хабаровск» вырвал победу у «Спартака-2», забив на 94-й минуте

«СКА-Хабаровск» вырвал победу у «Спартака-2», забив на 94-й минуте
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 31-го тура Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» принимал московский «Спартак-2». Встреча состоялась на стадионе имени Владимира Ленина и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 14-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «СКА-Хабаровска», однако нападающий «Спартака-2» Александр Руденко не сумел успешно реализовать 11-метровый удар. В компенсированное время матча, на 94-й минуте, форвард хабаровчан Константин Базелюк забил победный гол. Таким образом, «Спартак-2» продлил безвыигрышную серию в Футбольной национальной лиге до 9 матчей.

«СКА-Хабаровск» набрал 48 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Московский «Спартак-2» (39) — на 11-м месте в таблице первенства. Лидером соревнований на данный момент является «Тамбов», набравший 61 очко в 30 матчах.

ФНЛ - Первый дивизион. 31-й тур
13 апреля 2019, суббота. 10:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1 : 0
Спартак-2
Москва
1:0 – Базелюк – 90
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