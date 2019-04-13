«СКА-Хабаровск» вырвал победу у «Спартака-2», забив на 94-й минуте

В матче 31-го тура Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» принимал московский «Спартак-2». Встреча состоялась на стадионе имени Владимира Ленина и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.



На 14-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «СКА-Хабаровска», однако нападающий «Спартака-2» Александр Руденко не сумел успешно реализовать 11-метровый удар. В компенсированное время матча, на 94-й минуте, форвард хабаровчан Константин Базелюк забил победный гол. Таким образом, «Спартак-2» продлил безвыигрышную серию в Футбольной национальной лиге до 9 матчей.



«СКА-Хабаровск» набрал 48 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Московский «Спартак-2» (39) — на 11-м месте в таблице первенства. Лидером соревнований на данный момент является «Тамбов», набравший 61 очко в 30 матчах.