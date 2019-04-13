Фернандес не поможет ЦСКА в игре с «Локомотивом»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес пропустит столичное дерби с «Локомотивом», которое состоится в следующую субботу, 20 апреля, в 24-м туре Премьер-Лиги.

В сегодняшнем матче чемпионата России с «Оренбургом» 28-летний игрок заработал две жёлтые карточки и был удалён с поля. Первое предупреждение он получил на 19-й минуте встречи за удар локтем защитника гостей Сергея Терехова. Через шесть минут натурализованный бразилец за грубый подкат в центре поля удостоился от арбитра встречи Сергея Лапочкина второй жёлтой карточки.

После первого тайма матча ЦСКА — «Оренбург» счёт — 2:2. Второй гол столичная команда забила, играя в меньшинстве. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча.