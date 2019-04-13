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Робот Алёша сделал первый удар по мячу в матче ЦСКА — «Оренбург»

Фото: РИА Новости
Робот Алёша сделал первый удар по мячу в матче ЦСКА — «Оренбург»
Футбол / РПЛ

В Москве начался матч 23-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Оренбургом». Встреча проходит на стадионе «ВЭБ Арена».

Первый удар в матче сделал робот по имени Алёша.

Робот Алёша сделал первый удар по мячу перед игрой ЦСКА — «Оренбург»
Робот Алёша сделал первый удар по мячу перед игрой ЦСКА — «Оренбург»

ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Армейцы» набрали 40 очков. «Оренбург» расположился на 10-м месте. Команда Владимира Федотова набрала 29 баллов.

Ранее в 23-м туре РПЛ «Крылья Советов» дома с минимальным счетом обыграли «Рубин», а «Енисей» и «Уфа» в Красноярске завершили встречу без забитых мячей. Параллельно с матчем в столице сейчас в Туле встречаются «Арсенал» и «Урал». Закроет субботний день чемпионата России матч «Ахмата» и «Локомотива» в Грозном. Он начнётся в 19:30 мск.

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