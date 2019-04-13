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Аленичев: за второй тайм мне не в чем упрекнуть «Енисей»

Аленичев: за второй тайм мне не в чем упрекнуть «Енисей»
Футбол / РПЛ

Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев подвёл итоги матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:0).

«Тяжелая игра, в принципе, как и ожидали. Поскольку против “Уфы” всем командам играть достаточно сложно, защищаются большими силами, очень большая плотность в оборонительных действиях, еще и учитывая сегодняшние погодные условия. Ветер мешал тоже обеим командам. Отсюда минимум голевых моментов со стороны нас и соперников. Учитывая поставленный пенальти в наши ворота, соперник был ближе к победе. А за второй тайм свою команду мне упрекнуть не в чем. Очень хорошая самоотдача. Но, повторюсь, не так просто пройти такую плотную оборону», — приводит слова Аленичева официальный сайт «Енисея».

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