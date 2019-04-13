Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ЦСКА — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

ЦСКА дома проиграл «Оренбургу»

ЦСКА дома проиграл «Оренбургу»
Футбол / РПЛ

Завершился матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Оренбургом». В игре с 5 забитыми мячами, которая проходила на «ВЭБ Арене», победу одержали гости.

Первый гол в поединке был забит на 14-й минуте. Его автором стал Иван Обляков. «Оренбург» смог достаточно быстро отыграться — на 18-й минуте ворота Игоря Акинфеева поразил Адесойе Ойеволе. Ещё через 6 минут гостей вперёд вывел Алексей Сутормин. Положение столичной команды ухудшилось, когда с поля был удалён Марио Фернандес. Тем не менее даже в меньшинстве хозяева смогли сравнять счёт. Впервые за долгое время отличился Абель Эрнандес. Однако гол Джордже Деспотовича принёс три очка «Оренбургу».

ЦСКА остался на 3-м месте в турнирной таблице РПЛ с 40 очками в активе. «Оренбург» набрал 32 балла и поднялся на 6-ю строчку.

Россия - Премьер-Лига. 23-й тур
13 апреля 2019, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
2 : 3
Оренбург
Оренбург
1:0 – Обляков – 14, 1:1 – Ойеволе – 18, 1:2 – Сутормин – 24, 2:2 – Эрнандес – 32, 2:3 – Деспотович – 54
Удаления: Фернандес, 25 – нет
Фернандес не поможет ЦСКА в игре с «Локомотивом»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент