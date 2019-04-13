ЦСКА дома проиграл «Оренбургу»

Завершился матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Оренбургом». В игре с 5 забитыми мячами, которая проходила на «ВЭБ Арене», победу одержали гости.

Первый гол в поединке был забит на 14-й минуте. Его автором стал Иван Обляков. «Оренбург» смог достаточно быстро отыграться — на 18-й минуте ворота Игоря Акинфеева поразил Адесойе Ойеволе. Ещё через 6 минут гостей вперёд вывел Алексей Сутормин. Положение столичной команды ухудшилось, когда с поля был удалён Марио Фернандес. Тем не менее даже в меньшинстве хозяева смогли сравнять счёт. Впервые за долгое время отличился Абель Эрнандес. Однако гол Джордже Деспотовича принёс три очка «Оренбургу».

ЦСКА остался на 3-м месте в турнирной таблице РПЛ с 40 очками в активе. «Оренбург» набрал 32 балла и поднялся на 6-ю строчку.