М. Фернандес: ЦСКА будет сложно бороться за титул, но мы будем идти до конца

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес после поражения со счётом 2:3 в домашнем матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» оценил шансы «армейцев» на чемпионский титул.

«Шансов бороться за чемпионство практически нет? Сложно. Я даже не знаю, какой теперь очковый разрыв, выиграл «Зенит» или проиграл. Нам предстоит тяжёлый матч с «Локомотивом», но мы будем бороться до конца. Но сегодня было просто стыдно», — передаёт слова Фернандеса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА, набрав 40 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Возглавляет таблицу «Зенит» (45), при этом у команды из Санкт-Петербурга есть одна игра в запасе.

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