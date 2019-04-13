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Футболист «Бёрнли» поцеловал соперника в ходе стычки

Фото: Jan Kruger/Getty Images
Футболист «Бёрнли» поцеловал соперника в ходе стычки
Футбол / Англия

Нападающий «Бёрнли» Эшли Барнс оригинальным образом отреагировал на недовольство соперника в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Кардифф Сити» (2:0), который состоялся сегодня, 13 апреля, на стадионе «Терф Мур».

В концовке первого тайма у форварда хозяев произошла стычка с защитником валлийской команды Джо Беннеттом. Футболисты столкнулись лбами в ходе выяснения отношений, и Барнс неожиданно для соперника дважды поцеловал его в нос. В итоге инцидента нападающий был наказан жёлтой карточкой.

Фото доступно в «твиттере» The Sun.

«Бёрнли», набрав 39 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Кардифф» отстаёт на 11 очков и находится в зоне вылета, располагаясь на 18-й строчке.

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