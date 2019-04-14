Пеллегрини: с VAR «Вест Хэм» одержал бы победу в матче с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер лондонского «Вест Хэм Юнайтед» Мануэль Пеллегрини прокомментировал поражение со счётом 1:2 в выездном матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед».

«Думаю, мы должны были взять три очка. Мы играли с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» и показали хороший футбол, но, к сожалению, не смогли победить. Не хочу жаловаться на рефери, поскольку им всем приходится принимать трудные решения, но на Хуане Мате не было пенальти, а в моменте с нашим отменённым голом не было офсайда.

Второй гол «Манчестер Юнайтед» был ошибкой, там был офсайд. Думаю, с VAR мы бы одержали победу в этом матче. Наша команда владела мячом и создавала моменты, но нужно немного удачи, чтобы выигрывать.

Финишировать в зоне еврокубков сложнее, но моя цель — завершить сезон как можно выше в турнирной таблице. «Вест Хэм» будет сражаться до последнего дня. Если будем играть так, как сегодня, нам будет проще», — приводит слова Пеллегрини BBC со ссылкой на эфир телеканала BT Sport.