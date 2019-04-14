Брих рассудит «Барселону» и «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/4 финала ЛЧ

Стали известны арбитры, которые буду работать на ответных матчах 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» — «Аякс», сообщается на официальном сайте УЕФА.



Встречу «Барселоны» с манкунианцами обслужит немецкая бригада во главе с Феликсом Брихом. Ассистентами главного арбитра станут Марк Борш и Штефан Лупп. В роли видеопомощника рефери выступит Бастиан Данкерт, его ассистент — Марко Фритц. В качестве четвёртого рефери выступит Павел Краловец из Чехии.



На матче туринской команды с «Аяксом» будет работать бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Тюрпеном. Ассистентами судьи станут Николя Дано и Сириль Грингор. Видеопомощник — Николя Ренвий, его ассистент — Франсуа Летесье. В роли четвёртого рефери выступит Бенуа Бастьен.



Оба матча состоятся 16 апреля. В первом матче «Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» (1:0), а «Аякс» и «Ювентус» сыграли вничью (1:1).