Зайнутдинов: у «Спартака» отличный состав, игра будет интересной

Полузащитник «Ростова» Бактийор Зайнутдинов поделился ожиданиями от матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Встреча состоится сегодня, 14 апреля, на стадионе «Ростов Арена» в 19:00 мск.



«Они всегда высоко в таблице. У «Спартака» отличный состав. Уверен, игра получится интересной. Знаю, что билеты на матч распроданы. Нас и до этого всегда поддерживало большое количество болельщиков. Конечно, это добавляет сил», — приводит слова Зайнутдинова официальный сайт «Ростова».



«Ростов» набрал 32 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. Московский «Спартак» (36) — на 5-м месте в таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнования на данный момент является «Зенит».

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