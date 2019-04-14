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Дубль Стерлинга принёс «Манчестер Сити» победу над «Кристал Пэлас»

Дубль Стерлинга принёс «Манчестер Сити» победу над «Кристал Пэлас»
Футбол / Англия

Завершился матч 34-го тура английской Премьер-лиги между «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити». Со счётом 3:1 победу в нём одержала команда Хосепа Гвардиолы.

Счёт в игре был открыт на 15-й минуте. Автором забитого мяча стал Рахим Стерлинг, ассист на свой счёт записал Кевин де Брёйне, для которого это была первая результативная передача в текущем розыгрыше чемпионата Англии. На 63-й минуте Стерлинг оформил дубль с голевого паса Лероя Зане. За девять минут до конца встречи Лука Миливоевич сократил разрыв в счёте до минимума. На 90-й минуте точку в игре поставил Габриэл Жезус. Второй голевой пас в матче сделал де Брёйне.

«Манчестер Сити» вернулся на 1-е место в турнирной таблице АПЛ. «Горожане» набрали 83 очка. «Кристал Пэлас» идёт 13-м с 39 баллами.

Англия - Премьер-лига. 34-й тур
14 апреля 2019, воскресенье. 16:05 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
1 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 – Стерлинг – 15, 0:2 – Стерлинг – 63, 1:2 – Миливоевич – 81, 1:3 – Жезус – 90
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