Очередной гол и ассист Квальяреллы помогли «Сампдории» обыграть «Дженоа»

Завершились три матча 32-го тура чемпионата Италии:«Сампдория» принимала «Дженоа», «Сассуоло» — «Парму», а «Фиорентина» — «Болонью».

Во встрече первых команд забитым мячом и результативной передачей отметился лучший бомбардир Серии А Фабио Квальярелла. На 3-й минуте он ассистировал партнёру по линии атаки Грегоре Дефрелю, а на 53-й минуте реализовал пенальти. В моменте, предшествующем назначению 11-метрового удара, защитник гостей Давиде Бираски сыграл рукой в собственной штрафной и был удалён с поля.

В матче «Сассуоло» и «Пармы» была зафиксирована ничья 0:0. При этом на 40-й минуте игры форвард гостей Фабио Чераволо не реализовал пенальти.

«Фиорентина» и «Болонья» свой матч также завершили без забитых мячей.