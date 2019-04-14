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Очередной гол и ассист Квальяреллы помогли «Сампдории» обыграть «Дженоа»

Очередной гол и ассист Квальяреллы помогли «Сампдории» обыграть «Дженоа»
Футбол / Италия

Завершились три матча 32-го тура чемпионата Италии:«Сампдория» принимала «Дженоа», «Сассуоло» — «Парму», а «Фиорентина» — «Болонью».

Во встрече первых команд забитым мячом и результативной передачей отметился лучший бомбардир Серии А Фабио Квальярелла. На 3-й минуте он ассистировал партнёру по линии атаки Грегоре Дефрелю, а на 53-й минуте реализовал пенальти. В моменте, предшествующем назначению 11-метрового удара, защитник гостей Давиде Бираски сыграл рукой в собственной штрафной и был удалён с поля.

В матче «Сассуоло» и «Пармы» была зафиксирована ничья 0:0. При этом на 40-й минуте игры форвард гостей Фабио Чераволо не реализовал пенальти.

«Фиорентина» и «Болонья» свой матч также завершили без забитых мячей.

Италия - Серия А. 32-й тур
14 апреля 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Сампдория
Генуя
2 : 0
Дженоа
Генуя
1:0 – Дефрель – 3, 2:0 – Квальярелла – 53 (пен)
Удаления: нет – Бираски, 51
Италия - Серия А. 32-й тур
14 апреля 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Сассуоло
Сассуоло
0 : 0
Парма
Парма
Италия - Серия А. 32-й тур
14 апреля 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
0 : 0
Болонья
Болонья
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