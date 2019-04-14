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«Монпелье» обыграл «Тулузу», «Ренн» и «Ницца» победителя не определили

«Монпелье» обыграл «Тулузу», «Ренн» и «Ницца» победителя не определили
Футбол / Франция

Завершились два матча 32-го тура французской Лиги 1. «Монпелье» дома принимал «Тулузу», а «Ренн» — «Ниццу».

В первой игре счёт был открыт на 54-й минуте. С передачи Рубена Агилара хозяев вперёд вывел Эйе Скири. Через 13 минут хавбек гостей Калиду Сидибе восстановил равновесие в счёте. Через 10 минут точку в игре поставил Сулейман Камара. Второй ассист на свой счёт записал Агилар.

В матче «Ренна» и «Ниццы» зрители голов не увидели.

«Монпелье» поднялся на 6-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 48 очков. «Ницца» идёт 8-й, имея равное количество набранных баллов с командой из Монпелье. «Ренн» расположился на 11-й строчке с 43 очками. «Тулуза» занимает 14-ю позицию с 35 баллами в активе.

Франция - Лига 1. 32-й тур
14 апреля 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Монпелье
Монпелье
2 : 1
Тулуза
Тулуза
1:0 – Скири – 54, 1:1 – Сидибе – 67, 2:1 – Камара – 77
Франция - Лига 1. 32-й тур
14 апреля 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Ренн
Ренн
0 : 0
Ницца
Ницца
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