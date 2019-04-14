Кононов: думаю, наказание позитивно отразится на Гулиеве

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал, как на команде отразилась ситуация с хавбеком Аязом Гулиевым, который в дорожном конфликте избил гражданина США, и поделился мнением о сегодняшнем матче с «Ростовом».

«Личное и командное настроение, конечно, неприятное, но из этого надо выходить. Поэтому клуб принял решение. Есть определённое наказание, которое, думаю, в первую очередь позитивно отразится на самом Аязе.

Я не могу сказать, что сегодня ключевой матч для «Спартака» в турнирном плане, но он очень важен. Гацкан в центре обороны и Глебов в опорной зоне? Мы знали про определённые изменения в составе «Ростова», но посмотрим, какая у них будет схема. В принципе, такое предполагали", — сказал Кононов в эфире «Матч Премьер».