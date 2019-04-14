«Сент-Этьен» обыграл «Бордо» в матче Лиги 1

Завершился матч 32-го тура чемпионата Франции между «Сент-Этьеном» и «Бордо». Встреча проходила на стадионе «Жеффруа-Гишар».

Победы в игре добились хозяева. Счёт был открыт на 56-й минуте. Сделал это Вахби Хазри. На 74-й минуте он записал на свой счёт ещё и ассист на бывшего защитника сборной Франции Матьё Дебюши. На последней минуте основного времени «Сент-Этьен» забил третий мяч. Дебюши с передачи Пьер-Ива Полома оформил дубль.

Победа позволила «Сент-Этьену» набрать 53 очка и подняться на 4-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Бордо» располагается на 13-й позиции, имея в активе 38 баллов. В следующем туре «Сент-Этьен» отправится в гости к «Реймсу». «Бордо» также в гостях сыграет с «Нимом».