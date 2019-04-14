Карпин: «Ростов» поставил со «Спартаком» автобус, трамвай, локомотив, поезд

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды в матче 23-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:1).

«В первом тайме присутствовала нервозность и чересчур большое желание выиграть. Из-за этого пошли ошибки на своей половине поля. В раздевалке в перерыве поговорили, успокоились, стало получше. Оказывали давление. Понятно, что по игре было тяжело, „Спартак“ – хорошая команда с хорошими футболистами. Надо играть всегда так, как сегодня.



В тактику тоже коррективы внесли, но я не буду же вам рассказывать сейчас – доску надо приносить.



Тренер “Спартака” сказал, что „Ростов“ поставил автобус. Поставили автобус, трамвай, локомотив, поезд, что угодно. И? Да. И?



Гацкан давно не играл, предпочли опыт молодости. Но у нас сегодня даже опытные нервничали. Но в итоге результат говорит о том, что все сделали правильно.



Калачёв травмирован. Думали, что ещё две недели назад будет в общей группе, но возник рецидив, поэтому ждём», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.