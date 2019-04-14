Рамос, Кроос, Куртуа и Винисиус не помогут «Реалу» в игре с «Леганесом»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан определился с заявкой на выездной матч 32-го тура чемпионата Испании с «Леганесом».

Из-за проблем со здоровьем сыграть не смогут Тибо Куртуа, Серхио Рамос, Тони Кроос и Винисиус Жуниор. По решению тренерского штаба матч пропустят Серхио Регилон, Браим Диас и Мариано Диас. Заявка команды выглядит так.

Вратари: Навас, Л. Зидан, Альтубе.

Защитники: Карвахаль, Вальехо, Варан, Начо, Марсело, Одриосола.

Полузащитники: Модрич, Каземиро, Вальверде, Льоренте, Асенсио, Иско, Себальос.

Нападающие: Бензема, Бэйл, Васкес.

Матч «Леганес» — «Реал» состоится 15 апреля. Игра начнётся в 22:00 мск. «Реал» идёт 3-м в турнирной таблице Примеры, «Леганес» занимает 13-е место.