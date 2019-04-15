Лоза: фанаты «Динамо» ничем не хуже фанатов Цоя

Советский и российский певец Юрий Лоза прокомментировал акцию фанатов московского «Динамо», оставивших надпись на стене в центре столицы, посвящённой музыканту Виктора Цоя.



«А стену Цоя кто-то официально признавал стеной Цоя? Только фанаты. Стена является общей собственностью. Это нигде официально не закреплено. Поклонникам Цоя следовало бы обратиться в мэрию с просьбой признать эту стену стеной Цоя. Тогда бы её приравняли к собственности, которая защищена законом. А сейчас на ней могут писать и фанаты, и кто угодно. В данном случае фанаты «Динамо» ничем не хуже фанатов Цоя. Они имеют столько же прав, такие же граждане России. Они увидели бесхозную стену и решили на ней что-то нарисовать. Если что-то делать, то делать официально. А сейчас на этой стене может писать любой человек», — сказал Лоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Ранее на стене Цоя появилась надпись, повторившая строчку из известной песни группы «Кино»: «Перемен требуют наши сердца». Буква Д при этом была выполнена в стиле бело-голубых.

Отец Цоя прокомментировал граффити фанатов «Динамо» на посвящённой Виктору стене