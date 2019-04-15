Давид Луис: обидно, когда проводишь отличный матч на «Энфилде» и не побеждаешь

Защитник «Челси» Давид Луис поделился эмоциями от выездного матча АПЛ с «Ливерпулем», который завершился поражением его команды со счётом 0:2.

«Они воспользовались своими возможностями и забили, а мы не сделали этого. Немного обидно, когда проводишь отличный матч на «Энфилде» и не побеждаешь. У них отличная команда, отличная философия, отличный тренер, они борются за титул, они очень настроены на это, но я думаю, что у нас были возможности.

Когда играешь в больших матчах с топ-командами, ты не получишь много возможностей для взятия ворот, так что, когда они появляются, необходимо постараться их реализовать. Эден всё делал правильно, в одном случае ему не повезло с ударом в штангу, а в другом ветер был не на его стороне, но всё хорошо, он пытался забить, как всегда. Мы не набрали здесь очков, но мы по-прежнему продолжаем борьбу", — цитирует бразильца пресс-служба клуба.