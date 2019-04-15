Лукаку: «Барселона», «Реал», «Ювентус», «Бавария» — четыре лучших клуба в Европе

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», который состоится завтра, 16 апреля.

«Барса» совершенно на другом уровне. «Барселона», «Реал», «Ювентус» и «Бавария» — четыре лучших клуба в Европе, на мой взгляд. Мы вновь хотим стать английской командой, которая принадлежит к когорте лучших. Надо допустить как можно меньше ошибок, но в то же время показать хороший футбол, потому что порой «Барселона» оставляет свободные зоны, куда можно забрасывать мяч.



Всё будет зависеть от того, каким будет матч и какой план на игру выберет тренер. Стиль игры «Барселоны» не меняется в зависимости от соперников, у них своя выработанная система. Мы должны играть умно и понимать, когда можно идти вперед, а когда нельзя. Победа в матче с «ПСЖ» в 1/8 финала, конечно же, придаёт нам уверенности, но это «Барселона». Если и есть команда, способная добиться положительного результата с любым соперником, то это «Барса», — приводит слова Лукаку официальный сайт УЕФА.

Матч «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» начнётся в 22:00 мск. В первом матче каталонский клуб добился победы в Англии со счётом 1:0.