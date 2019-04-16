Зидан: в следующем сезоне «Реал» точно будет играть лучше

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничейный результат в матче 32-го тура чемпионата Испании с «Леганесом» (1:1).

«Первый тайм мне не понравился, второй был получше, так как смогли уйти от поражения. Впечатления не слишком хорошие, но и не плохие, потому что мы всё же сравняли счет, а «Леганес» дома пропускает мало. Знали, что уже ничего не можем выиграть в этом сезоне. Осталось шесть матчей, нам нужно выступить лучше. В следующем сезоне мы точно будем играть лучше, но постараемся осуществить это уже сейчас», — цитирует французского специалиста As.

«Реал», набрав 61 очко, остался на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании. В следующем туре мадридцы дома сыграют с «Атлетиком» из Бильбао.