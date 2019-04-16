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Нападающий «Анжи»: обыграть «Зенит» было реально, так сложились обстоятельства

Нападающий «Анжи»: обыграть «Зенит» было реально, так сложились обстоятельства
Футбол / РПЛ

Нападающий «Анжи» Иван Иванченко прокомментировал разгромное поражение махачкалинцев от «Зенита» (0:5) в матче 23-го тура чемпионата России.

«Почему обыграть «Зенит» было нереально? Всё реально, просто так сложились обстоятельства. При счёте 0:2 был эпизод, когда защитник питерцев вынес мяч из пустых ворот. Если бы тот момент обернулся голом, всё могло сложиться иначе, и игра стала бы совершенно другой», — цитируют Иванченко «Известия».

Зенит», набрав 48 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Анжи» (19) остался в зоне вылета, занимая 15-е место в таблице.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с «Краснодаром». Встреча состоится 20 апреля. «Анжи» предстоит домашняя встреча с «Ахматом», которая пройдёт 19 апреля.

«Зенит» разгромил «Анжи» в матче РПЛ
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