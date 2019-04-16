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Вандерсон: «Краснодару» нужно быть довольным и одним очком в игре с «Динамо»

Вандерсон: «Краснодару» нужно быть довольным и одним очком в игре с «Динамо»
Футбол / РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон высказал мнение, что его команда могла победить «Динамо» в матче 23-го тура Премьер-Лиги. Встреча прошла в Химках на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 1:1.

«Честно говоря, мы могли добыть больше очков в игре с «Динамо». Но думаю, что нам нужно быть довольными и одним очком, поскольку соперник показал очень хорошую игру. Могу предположить, что динамовские футболисты серьёзно изучили манеру нашей игры. Непросто возвращаться из Москвы с ничьей, могло быть и лучше, но довольствуемся тем, что есть», — приводят слова Вандерсона «Известия».

«Краснодар», набрав 42 очка, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Динамо» (25) — 13-е.

Календарь игр российского первенства можно посмотреть на «Чемпионате».

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