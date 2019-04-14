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«Краснодар» ушёл от поражения в игре с московским «Динамо», забив на 87-й минуте

«Краснодар» ушёл от поражения в игре с московским «Динамо», забив на 87-й минуте
Футбол / РПЛ

В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» принимало «Краснодар». Встреча прошла в Химках на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал нападающий «Динамо» Евгений Марков, отличившийся на 77-й минуте после передачи полузащитника Жоаозиньо. Спустя 10 минут счёт сравнял форвард «Краснодара» Вандерсон.

Серия «Динамо» без побед в чемпионате России достигла пяти матчей (три поражения, две ничьи). «Краснодар» не проигрывает уже в течение трёх встреч подряд (две победы, одна ничья).

«Краснодар», набрав 42 очка, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Динамо» (25) — 13-е.

Календарь игр российского первенства можно посмотреть на «Чемпионате».

Россия - Премьер-Лига. 23-й тур
14 апреля 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 – Марков – 77, 1:1 – Вандерсон – 87
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