«Краснодар» ушёл от поражения в игре с московским «Динамо», забив на 87-й минуте

В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» принимало «Краснодар». Встреча прошла в Химках на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал нападающий «Динамо» Евгений Марков, отличившийся на 77-й минуте после передачи полузащитника Жоаозиньо. Спустя 10 минут счёт сравнял форвард «Краснодара» Вандерсон.

Серия «Динамо» без побед в чемпионате России достигла пяти матчей (три поражения, две ничьи). «Краснодар» не проигрывает уже в течение трёх встреч подряд (две победы, одна ничья).

«Краснодар», набрав 42 очка, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Динамо» (25) — 13-е.



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