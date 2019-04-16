Госдума приняла закон о безвизовом въезде в Россию для болельщиков на Евро-2020

Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект о подготовке и проведении в Санкт-Петербурге матчей чемпионата Европы 2020 года, устанавливающий безвизовый въезд в Россию для болельщиков по персонифицированной карте Fan ID.

«Принятый в третьем чтении закон устанавливает, в частности, особенности получения виз для въезда в Россию и выезда из страны иностранных граждан в связи с осуществлением мероприятий Евро-2020. Волонтёры смогут не получать разрешение на работу в России.



Закон регулирует предоставление правительственных гарантий, среди которых вопросы отказа от употребления табака, меры по вовлечению лиц с ограниченными возможностями, предоставление системы общественного транспорта, запрет паразитического маркетинга, несанкционированной торговли и неправомерных операций с билетами, антидопинговое обеспечение матчей, регулирование стоимости гостиничного обслуживания», — говорится на сайте Госдумы РФ.