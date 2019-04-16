Навас: работоспособность и желание игроков «Реала» не могут вызывать вопросы

Вратарь мадридского «Реала» Кейлор Навас поделился мыслями о своём будущем в клубе, а также оценил положение команды в преддверии концовки сезона.



«Моя цель – остаться в клубе, с которым у меня действует контракт. Посмотрим, как всё сложится.



Не секрет, что этот сезон получился непростым для нас, но наша работоспособность и желание отдавать себя игре не могут вызывать вопросы. Конечно, мы разочарованы своим нынешним положением и результатами. Мы должны проявить качества, которые ценее любого трофея. Показать гордость за футболку и эмблему клуба и выкладываться в каждой игре», — цитирует Наваса Football Espana.



Ранее сообщалось, что Навасу в следующем сезоне будет предложена роль третьего вратаря в «Реале». Также руководство готово отпустить костариканца в другой клуб.

Куртуа будет первым вратарём «Реала» в следующем сезоне, Лунин — вторым