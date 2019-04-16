Зинченко не сыграет в ответном матче ЛЧ с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед ответным четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» рассказал о состоянии здоровья травмированных футболистов.



«Не думаю, что Зинченко будет сегодня тренироваться. Остальные вернулись в строй, восстановление проходит хорошо. Фернандиньо вчера занимался, хоть и не так интенсивно. Агуэро готов. Однако ему нужно ещё немного времени, чтобы набрать форму», – приводит слова Гвардиолы официальный «твиттер» клуба.



Матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм», который состоится завтра, 17 апреля, будут судить турецкие арбитры во главе с Джюнейтом Чакыром. Его ассистентами выступят Бахаттын Дуран и Тарик Энгюн. Резервный судья – португалец Артур Диаш. Видеопомощники рефери – Массимилиано Иррати и Марко Гвида из Италии.

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