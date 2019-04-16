Маркизио: надеемся, что Нотр-Дам де Пари восстанет из пепла, пожарные — герои

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио в своём «инстаграме» высказался о пожаре в соборе Парижской Богоматери, который произошёл накануне, 15 апреля.



«Смотрим в новый день с надеждой, что собор восстанет из пепла. Нотр-Дам ранен, но он победил. Пожарные – герои в этой ужасной ситуации – тоже одержали победу», — говорится в сообщении Маркизио.

Ранее сообщалось, что пожар в Нотр-Дам де Пари, скорее всего, произошёл из-за проведения ремонтных работ в здании. В результате возгорания обрушились шпиль и крыша парижского собора. По последней информации, хранившиеся в здании реликвии удалось спасти. Парижская прокуратура начала расследование случившегося. Президент Франции Эммануэль Макрон принёс соболезнования всем католикам и французам.