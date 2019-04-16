Гризманн — о пожаре в Нотр-Дам де Пари: ты снова будешь сиять

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн высказался о пожаре в соборе Парижской Богоматери, который произошёл накануне, 15 апреля.



«Ты снова будешь сиять», — говорится в сообщении Гризманна, опубликованном на странице в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что пожар в Нотр-Дам де Пари, скорее всего, произошёл из-за проведения ремонтных работ в здании. В результате возгорания обрушились шпиль и крыша парижского собора. По последней информации, хранившиеся в здании реликвии удалось спасти. Парижская прокуратура начала расследование случившегося. Президент Франции Эммануэль Макрон принёс соболезнования всем католикам и французам.

Ранее «ПСЖ» выразил готовность помочь в сборе средств на реконструкцию Нотр-Дам де Пари, а владелец «Ренна» Франсуа-Анри Пино заявил о намерении пожертвовать на реконструкцию собора € 100 млн.