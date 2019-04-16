Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Почеттино: наша трудность в том, что Гвардиола, возможно, лучший тренер в мире

Почеттино: наша трудность в том, что Гвардиола, возможно, лучший тренер в мире
Футбол / Лига чемпионов

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов, который состоится завтра, 17 апреля.

«Для нас победа в первом матче была выдающимся результатом. Однако мы знаем, что вся борьба впереди. Но мы верим в свои силы и знаем, на что способны. Будем биться изо всех сил.

Знаем, что соперник очень силён, что он с первых минут играет в чрезвычайно высоком темпе. Но это наша задача — постараться их остановить, при этом играя агрессивно и атакуя. Мы должны верить, что способны остановить „Сити“ и показать свой класс.

Трудность в том, что Гвардиола — один из лучших, а возможно, и лучший тренер в мире. Кажется, он выиграл 24, 25 или 26 трофеев. Мы встречались в Барселоне, когда много играли друг против друга», — приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА.

Гвардиола: в матче с «Тоттенхэмом» всё будет решать физическое состояние игроков
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент