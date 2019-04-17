Вальверде: мы знали, что результат первого матча ничего нам не гарантирует

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу своей команды в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

«Это Лига чемпионов. Здесь нет легких матчей. Мы знали, что результат первого матча ничего нам не гарантирует», — приводит слова Вальверде официальный сайт УЕФА.

Также Вальверде поделился мнением о возможном сопернике каталонского клуба в полуфинале Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» — фаворит в борьбе за выход в полуфинал, но посмотрим, что будет", — добавил наставник.

Напомним, что матч «Порту» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 17 апреля. Встреча пройдёт в Порту на стадионе «Драгау», и начнётся в 22:00 мск. В первом матче «Ливерпуль» победил «Порту» на своём поле со счётом 2:0.