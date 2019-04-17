Мамаев: за эти 7 месяцев хоть раз хотелось бы увидеть, чтобы суд вник в процесс

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев выступил сегодня в суде, где рассматривается апелляция на решение суда по поводу возможного изменения меры пресечения.



«Защитники говорят истину. Сегодняшнее заседание — восьмое для нас. Что бы мы ни делали, прокурор приносит бумажку, и выносят решение людям, которые отдали всю жизнь спорту и помогали нуждающимся. Нельзя говорить, что мы можем скрываться. Нет никаких препятствий ни органам, ни суду, ни прокуратуре. За эти 7 месяцев хоть раз хотелось бы увидеть, что суд вник в процесс и избрал обоснованную меру пресечения, чтобы были основания», — передаёт слова Мамаева корреспондент «Чемпионата».



Мамаев, а также Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий пребывают в СИЗО «Бутырка» с 11 октября 2018 года. Первоначально арест был рассчитан до 8 декабря, однако затем суд дважды его продлевал.

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