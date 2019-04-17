«Ростов» показал, что осталось за кадром матча со «Спартаком»

«Ростов» опубликовал видеоролик, в котором показал моменты, оставшиеся за кадром до начала матча 23-го тура Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча состоялась на стадионе «Ростов Арена» и завершилась победой хозяев поля со счётом 2:1.

Видео доступно в YouTube-канале «Ростова».

Счёт был открыт на 13-й минуте. Автором гола стал Александр Гацкан, которому ассистировал Матиас Норманн. На 27-й минуте равновесие восстановил Роман Зобнин с передачи Лоренсо Мельгарехо. Победный гол на 80-й минуте забил Эльдор Шомуродов. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Роман Ерёменко.



«Ростов», набрав 35 очков, поднялся на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (36) остался на 5-м месте.