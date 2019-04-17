Бердыев: шесть матчей «Рубина» без побед? Не бывает всё сразу, пессимизма нет

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев перед матчем 24-го тура РПЛ с «Уралом» ответил на вопрос, как прервать неудачную серии команды, которая не выигрывает уже шесть матчей подряд.

«Работаем. Прежде всего это работа на тренировках; второе – ну не бывает всё сразу. Тому же Сагитову нужно дать время для адаптации в Премьер-Лиге. Его волнение чувствуется, и он не всегда с психологической нагрузкой справляется. Так же как и Акбашев. Пессимизма нет, с оптимизмом работаем, смотрим дальше.

«Урал» — достаточно квалифицированная команда, опытная, с исполнителями. Думаю, что она занимает место в турнирной таблице не по составу. Лишнее подтверждение – матчи на Кубок России. Интересная игра будет», — цитирует Бердыева пресс-служба «Рубина».