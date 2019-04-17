«Аякс» стал первым полуфиналистом ЛЧ не из топ-5 европейских лиг с 2005 года

Амстердамский «Аякс» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, переиграв «Ювентус» на стадии четвертьфинала. В первом матче соперники сыграли со счётом 1:1, а в ответной встрече команда из Нидерландов на выезде одержала победу – 2:1.



Таким образом, «Аякс» стал первым участником полуфинала Лиги чемпионов, представляющим чемпионат, не входящим в число пяти ведущих в Европе с 2005 года. В сезоне-2004/05 за выход в финал главного еврокубка боролся ещё один клуб из Нидерландов – ПСВ. Команда из Эйндховена тогда встречалась с «Миланом» и уступила лишь из-за правила выездного гола. Триумфатором турнира стал «Ливерпуль».



С тех пор в полуфинал Лиги чемпионов выходили только представители топ-5 европейских лиг – английской Премьер-лиги, испанской Примеры, итальянской Серии А, немецкой Бундеслиги и французской Лиги 1.