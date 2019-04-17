Чочиев — о деле Кокорина: судный день настанет для всех, цирк продолжается

Алан Чочиев, полузащитник минского «Динамо» и близкий друг нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, высказался о судебном разбирательстве по делу футболистов.



Сегодня, 17 апреля, Мосгорсуд принял решение отклонить апелляцию игроков и оставить их под арестом в СИЗО «Бутырка» до 25 сентября этого года.



Чочиев в своём «инстаграме» опубликовал фрагмент речи Кокорина в адрес судьи и сопроводил его следующей подписью: «Судный день настанет для всех. Цирк продолжается».

Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий пребывают под стражей с 11 октября прошлого года за участие в двух драках в центре Москвы тремя днями ранее. В ходе инцидентов пострадали три человека.