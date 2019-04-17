Чочиев — о деле Кокорина: судный день настанет для всех, цирк продолжается

Алан Чочиев, полузащитник минского «Динамо» и близкий друг нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, высказался о судебном разбирательстве по делу футболистов.
Сегодня, 17 апреля, Мосгорсуд принял решение отклонить апелляцию игроков и оставить их под арестом в СИЗО «Бутырка» до 25 сентября этого года.
Чочиев в своём «инстаграме» опубликовал фрагмент речи Кокорина в адрес судьи и сопроводил его следующей подписью: «Судный день настанет для всех. Цирк продолжается».
Фото: «Инстаграм» Алана Чочиева
Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий пребывают под стражей с 11 октября прошлого года за участие в двух драках в центре Москвы тремя днями ранее. В ходе инцидентов пострадали три человека.
Суд над Кокориным и Мамаевым. Езжайте в свой Китай и там делайте замечания. LIVE
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