Прядкин посетил домашний стадион «Тамбова»

Делегация Российской Премьер-Лиги во главе с президентом Сергеем Прядкиным посетили домашний стадион «Тамбова» — арену «Спартак». Представители РПЛ впервые прибыли в Тамбовскую область с официальным визитом и проинспектировали спортивную инфраструктуру региона, а также обсудили перспективы возможного перехода тамбовского клуба в Премьер-Лигу с губернатором Александром Никитиным.



«Это первая инспекционная, очень важная поездка в Тамбовскую область. Мы уже побывали на стадионе «Спартак», на базе «Академии футбола», пообщались со специалистами. Мы понимаем, что у футбольного клуба «Тамбов» есть очень большой шанс перейти в РПЛ. Отрадно, что региональная власть и лично губернатор Александр Никитин так поддерживают команду», — цитирует Прядкина «РИА Топ-68».



Как отметил Прядкин, встреча с руководством региона получилась позитивной. Они также обсудили селекционную работу, которая проводится в «Тамбове». Руководство РПЛ пришло к выводу, что все работы на стадионе «Спартак» выполнят качественно и в срок.