Гулиев принёс извинения «Спартаку» и вернулся в общую группу

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев вернулся в общую группу московской команды. 22-летний российский футболист принёс извинения команде. После этого было решено вернуть Гулиева в общую группу московского «Спартака».



Напомним, 11 апреля стало известно, что Гулиев, пытаясь на своём «Мерседесе» проехать на красный свет светофора, задел на пешеходном переходе мужчину, которым оказался американец. После этого игрок «Спартака» выбежал из машины, догнал пешехода и нанёс ему удар. Затем Гулиев вернулся в автомобиль, но потом снова побежал вслед за американцем, догнал его и начал избивать. В результате второй атаки футболист сломал ему нос.

Напомним, ранее «Спартак» оштрафовал Гулиева на 5 млн рублей и отстранил от тренировок с основным составом команды.