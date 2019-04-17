Агент прокомментировал информацию о намерении Салаха уйти из «Ливерпуля»

Агент вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха Рами Аббас Исса прокомментировал слухи о намерении египтянина сменить клубную прописку по окончании текущего сезона.

«Как посмотрю, из их AS опять несётся чушь», — написал представитель 26-летнего игрока мерсисайдского клуба в «твиттере».

Ранее испанское издание AS сообщило, что из-за конфликта с главным тренером команды Юргеном Клоппом футболист запросил у руководства красных свой трансфер. Клубу удалось убедить египтянина не принимать поспешных решений при гарантии того, что на «Энфилде» не будут препятствовать его уходу, если до лета он не изменит своего решения.

Рыночная трансферная стоимость Салаха равняется € 150 млн. В нынешнем сезоне на клубном уровне он сыграл 45 матчей, забил 22 мяча и сделал 10 результативных передач.