УЕФА назвал имена претендентов на лучший гол недели в Лиге чемпионов

Названы четыре претендента на лучший гол недели в Лиге чемпионов по итогам первого тура группового этапа. Голосование открыто на официальном сайте УЕФА.

Среди номинантов оказались полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, автор гола в ворота «Манчестер Юнайтед» (3:0), Давид Нерес («Аякс») – гол в матче с «Ювентусом» (2:1), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») и его мяч, забитый в ворота «Тоттенхэм Хотспур» (4:3), Лионель Месси («Барселона») – гол во встрече с «МЮ».

Голы номинантов можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.

Напомним, ранее были названы фамилии футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели. В этот список попали: нападающий «Барселоны» Лионель Месси, защитник «Аякса» Матейс де Лигт, форвард «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин и нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино.